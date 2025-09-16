إعلان

فيديو صادم | عاطل يروّج الإستروكس في شوارع السلام.. والداخلية تضبطه

12:07 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
بالفحص والتحريات، أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الإستروكس وسلاح أبيض.
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإستروكس شوارع السلام المواد المخدرة قسم شرطة السلام أول
