غرق في النيل.. النيابة تحقق في وفاة سائق "توكتوك" بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة الصف في الجيزة، التحقيق في واقعة غرق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا أثناء استحمامه بنهر النيل.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان؛ لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الضحية يُدعى أحمد (18 عامًا)، يعمل سائق "توكتوك"، وكان يستحم في مياه النهر قبل أن يجرفه التيار، ليلقى مصرعه غرقًا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بغرق سائق "توكتوك" يُدعى أحمد، أثناء استحمامه في نهر النيل بمنطقة الصف، حيث جرفه التيار وغرق قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه.

حرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي واصلت التحقيقات وأمرت بقرارها السابق.