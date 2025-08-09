ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

وجَّهت وزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمكافحة هذه القضايا.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

