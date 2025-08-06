"لايفات تخدش الحياء العام".. قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر علياء قمرون

كتب- أحمد عادل:

قرّر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"علياء قمرون" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع فيديو "لايف" عبر منصة "تيك توك" تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهمة، حيث أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، قائلة: "مكنتش أعرف إن الفيديوهات دي محتوى خادش، أنا بعمل لايفات على تيك توك علشان أجهز نفسي".

وأضافت "علياء قمرون" خلال التحقيقات أنها تمر بظروف مالية صعبة دفعتها في وقت سابق إلى العمل في بيع المناديل والإنشاد الديني، ثم قررت الاتجاه إلى البث المباشر على "تيك توك" بهدف التربح من الهدايا الرقمية التي يقدمها المتابعون، مؤكدة أنها لم تكن تدرك أن هذا السلوك قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث محتوى يخدش الحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، المقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بأنها نشرت تلك الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من صفحاتها.



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