بعد تداول فيديو على السوشيال.. ضبط عاطل مارس البلطجة بالمرج

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يمارس أعمال البلطجة ويفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه عقب الفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)