ضبط 23 شخصًا لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 23 شخص وسيدة من بينهم 14 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبصحبتهم 23 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول.

جاءت الحملات في دوائر أقسام شرطة ("بولاق الدكرور ، مدينة نصر أول ، مصر الجديدة ، النزهة ") بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.