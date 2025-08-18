الداخلية تواجه سرقة التيار الكهربائي بـ4020 قضية في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تنفيذ حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات التي شنتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن نتائج إيجابية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1411 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 4020 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في حين تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 469 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب.

أما الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، فقد ضبطت 123 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بجميع أنحاء الجمهورية لضبط الخارجين على القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

