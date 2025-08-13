تفاصيل حادث الفنان كمال أبو رية على طريق كرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، حادث سير نجا منه الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله، بعد اصطدام سيارة يقودها موظف بالمعاش بسيارتهما.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة من قسم شرطة كرداسة إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن قائد السيارة الأخرى فقد السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامها من الخلف بسيارة الفنان، متسببًا في تلفيات مادية بالسيارتين دون وقوع إصابات.

وأفادت التحريات أن الطرفين توصلا إلى تصالح، وحررا محضرًا بذلك في قسم الشرطة، لتنتهي الواقعة وديًا.