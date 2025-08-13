إعلان

تفاصيل حادث الفنان كمال أبو رية على طريق كرداسة

09:58 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

كمال أبو رية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، حادث سير نجا منه الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله، بعد اصطدام سيارة يقودها موظف بالمعاش بسيارتهما.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة من قسم شرطة كرداسة إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن قائد السيارة الأخرى فقد السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامها من الخلف بسيارة الفنان، متسببًا في تلفيات مادية بالسيارتين دون وقوع إصابات.

وأفادت التحريات أن الطرفين توصلا إلى تصالح، وحررا محضرًا بذلك في قسم الشرطة، لتنتهي الواقعة وديًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كرداسة حادث سير كمال أبو رية قسم شرطة كرداسة حادث الفنان كمال أبو رية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان