كتب- أحمد عادل:

أسفرت حملة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على عدد من صانعي المحتوى الخادش عبر تطبيق "تيك توك"، عن تورط عدد من البلوجرز في شبهة غسل أموال حصيلة نشاطهم غير المشروع.

ووصلت حصيلة غسل الأموال المتورط بها البلوجرز "سوزي الأردنية" و"مداهم" و"شاكر محظور دلوقتي" لـ180 مليون جنيه، ومحاولتهم إضفاء هذه الأموال الصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات. وفق بيانات وزارة الداخلية.

اتهام البلوجر "سوزي الأردنية" في غسل 15 مليون جنيه

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لاتهامها بغسل أموال تُقدّر بنحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع.

وتبين أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وكشفت التحريات كذلك، قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

اتهام البلوجر "مداهم" في غسل 65 مليون جنيه

وكشفت الأجهزة الأمنية عن قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير بـ"مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اتهام البلوجر "شاكر محظور دلوقتي" في غسل 100 مليون جنيه

وأعلنت الأجهزة الأمنية عن تورط البلوجر الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي" في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأثبتت التحريات محاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.