النيابة العامة تُطلق منصتها الرقمية للتدريب القضائي

كتب - محمود الشوربجي:

أعلنت النيابة العامة عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب، تنفيذًا لرؤية النائب العام المستشار محمد شوقي نحو التحول الرقمي في مجال التدريب القضائي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وذلك عقب الانتهاء من التقييم الفني المبدئي الذي تم أمس، الأربعاء 16 يوليو 2025، بحضور أعضاء من مكتب النائب العام وممثلين عن إدارة التفتيش القضائي وإدارة النيابات والمكتب الفني.

وجاء التقييم استنادًا إلى مؤشرات دقيقة لضمان كفاءة تشغيل المنصة وجودة محتواها، بما يتماشى مع هدف النيابة العامة في تطوير مستدام وشامل لمنظومة التدريب القضائي.

وتجسد المنصة توجه النيابة العامة لإنشاء بيئة تعليمية رقمية متكاملة، تتيح تدريبًا منهجيًا ومتخصصًا لجميع أعضاء النيابة، من خلال:

محتوى تدريبي محدث يشمل أحدث التشريعات والسوابق القضائية والإجراءات العملية.

مكتبة قانونية إلكترونية شاملة تضم القوانين واللوائح والدراسات والأحكام، مدعومة بمحرك بحث متطور.

دورات متخصصة في مجالات التحقيق، العدالة الجنائية، والجرائم الإلكترونية.

منتدى مهني للتبادل المعرفي بين أعضاء النيابة.

نظام اختبارات إلكتروني لتقييم مدى الاستيعاب والاستفادة من المواد المقدمة.

وقد تم تطوير المنصة باستخدام أحدث أنظمة التعليم الإلكتروني (LMS) مثل Moodle وBlackboard، مع تصميم واجهة استخدام سهلة تدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على أن يتم لاحقًا إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بها.

وتمثل هذه المرحلة التأسيسية تمهيدًا لإطلاق نسخة إقليمية موحدة من المنصة بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، تستهدف تقديم محتوى قانوني مقارن بين التشريعات العربية، وتوحيد المفاهيم القانونية وتعزيز التعاون القضائي الإقليمي في مواجهة الجرائم الجنائية العابرة للحدود.