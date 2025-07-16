إعلان

تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات خلال يوم واحد

01:10 م الأربعاء 16 يوليه 2025

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام شن حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 322 قضية في مجال المواد المخدرة، و180 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع.

وشلمت الحملات ضبط 13 متهما هاربًا، و14 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 63 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20703 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواد المخدرة مجال المواد المخدرة قضية مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة