تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات خلال يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام شن حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 322 قضية في مجال المواد المخدرة، و180 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع.

وشلمت الحملات ضبط 13 متهما هاربًا، و14 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 63 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20703 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة.