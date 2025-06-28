تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج الفنان أشرف زكي عبر مواقع التواصل



كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بتغريم فتاة مبلغ 10 آلاف جنيه، بعد إدانتها بإزعاج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

كما ألزمت المحكمة المتهمة بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات قيامها بإرسال رسائل إلكترونية تحتوي على عبارات مسيئة للفنان أشرف زكي، ما تسبب في إزعاجه وانتهاك خصوصيته، في مخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان الفنان أشرف زكي قد تقدم ببلاغ رسمي ضد المتهمة، أفاد فيه بتعرضه لحملة من الرسائل المسيئة والمزعجة عبر حساباته الإلكترونية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وهو ما أسفر عن إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.