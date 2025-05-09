الأمن يضبط شخصًا أشهر سلاحًا أبيض في مشادة بالإسكندرية



كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحمل سلاحًا أبيض خلال مشادة كلامية مع آخر في محافظة الإسكندرية.

أوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حيث وقعت مشادة كلامية بين شخصين، قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والتلويح به، قبل أن يتدخل الأهالي لفض النزاع بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مسجل جنائي، وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بتفاصيل الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.