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خبطته وهربت.. سيدة تدهس شخصًا بسيارتها على طريق السويس

01:25 م الأربعاء 07 مايو 2025

إسعاف - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

لقي شخص مصرعه إثر حادث دهس على طريق السويس اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث دهس على طريق السويس أسفر عن وفاة شخص.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أنه أثناء عبور المتوفى للطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت قائدتها بالفرار، مما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة في جسده ووفاته.

أجريت التحريات اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المتورطة (منتهية التراخيص)، وضبط قائدتها وهي سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وبمواجهتها، اعترفت بإرتكاب الحادث، مبررة هروبها بسبب شعورها بالإعياء، ما دفعها للتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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سيدة تدهس شخص طريق السويس حادث
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