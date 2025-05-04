المتهم بقتل طفل زوجته بالسلام: شوهت سمعتي وقالت إني ببيع جسدها

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل الطفل "مهران فارس" خنقًا على يد زوج والدته في منطقة السلام بالقاهرة، عن أقوال المتهم.

وقال المتهم "رضا ن." في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 395 لسنة 2025 جنايات السلام أول، إنه على إثر تعرفه بوالدة الطفل شغفته حبّاً، فتزوجها زواجاً عرفياً، وأعالها وولديها على إثره، وكانت أمّاً لأبنائه عقب وفاة والدتهم "زوجته الأولى"، واستمرت زيجتهما ردحاً من الزمن دلّته فيه على تعاطي المواد المخدرة.

وتابع المتهم، أنه فقد وظيفته و قعد عن العمل، و على إثر كثرة نفقات الشاهدة الأولى، عجز عن الوفاء بها، حتى باع ممتلكاته، ثم لم يقدر على سد نفقاتها المتزايدة، فطلبت منه الفراق.

وأضاف المتهم، أنها أقامت وولديها في مكان الواقعة، وحاول الإصلاح بينه وبينها عدة مرات، إلي أن نما إلى علمه قيامها بممارسة الدعارة، وتعاطي المواد المخدرة، وأنه قد اشتهر عنه أنه سمسار لبغائها يدفعها إليه تربحاً من ورائها، و بمواجهته لها نهرته وطعنت في رجولته وطلبت منه الطلاق.

وأضاف المتهم، أنه عزم على النكاية بها لما أصابه من سوء السمعة، بقتل أحد ولديها ، فتخيّر أصغرهما لما له من محبة لديها، وأعد مخططًا لذلك ونفذه بقتل صغيرها خنقًا.

وقررت النيابة العامة، إحالة "رضا ن." إلي المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل طفل زوجته العرفية بالسلام.