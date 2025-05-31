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الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها

10:53 م السبت 31 مايو 2025

ريهام سعيد

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كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، المتهمين بإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس شهرًا وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 500 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطهم في اقتطاع مقاطع فيديو تخص الإعلامية دون إذنها، وإعادة نشرها ضمن حملات دعائية لمنتجات طبية غير مرخصة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مشاهد ومصنفات صوتية وبصرية من أرشيف الإعلامية، ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة توحي بأنها تروّج لتلك المنتجات، مما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الشخصية والفكرية، فضلًا عن خداع الجمهور.

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محكمة القاهرة الاقتصادية ريهام سعيد الحقوق الشخصية والفكرية المتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد
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