كتب- صابر المحلاوي:

نظمت أكاديمية الشرطة ممثلة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، دورة تأهيلية لكوادر الشرطة النسائية من ممثلي 30 دولة مشاركة في عمليات حفظ السلام، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، خلال الفترة من 3 إلى 29 مايو 2025.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية أشرف عليها خبراء مصريون وأجانب، ركزت على مهام الشرطة النسائية في مناطق النزاع، وكيفية التعامل مع الأخطار، مثل مخلفات الحروب والألغام، والتدريب على الملاحة والاتصالات اللاسلكية وتكتيكات كشف الكمائن والمسعف القتالي.

وشملت فعاليات الدورة تدريبات ميدانية على اللياقة والدفاع عن النفس والرماية، بجانب التدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعي في المناطق الوعرة، وتنفيذ سيناريوهات نقاط التفتيش والاستيقاف في بيئات تحاكي واقع النزاعات.

كما خضعت المشاركات لتدريبات داخل المعهد القومي للحراسات الخاصة لتأمين الشخصيات الهامة، وبرامج بقطاع الأمن المركزي للتعامل مع الشغب والحواجز، إضافة إلى تدريبات في معهد الحماية المدنية على الإطفاء والتوعية بمخاطر المتفجرات.

وتخللت الدورة زيارات ميدانية شملت مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، حيث اطلع الوفد على البنية التأهيلية المطابقة للمعايير الدولية، بجانب جولة تعريفية داخل أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى جولات سياحية في عدد من المعالم الأثرية.

وفي حفل ختام الدورة، حضر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلم والأمن، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب سفراء وملحقين شرطيين من الدول المشاركة.

وأشاد المشاركون بـكفاءة الشرطة المصرية في التدريب والاستضافة، معربين عن تقديرهم لما تمتلكه مصر من خبرات متقدمة في دعم عمليات حفظ السلام وبناء القدرات الأمنية النسائية.