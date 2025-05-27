ثورة مرورية في شوارع العاصمة.. الروبوت يدخل الخدمة

كتب - محمد شعبان:

في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من أفلام الخيال العلمي، شهدت شوارع العاصمة الإدارية الجديدة أول تجربة من نوعها لروبوت مرور ذكي، يقف جنبًا إلى جنب مع ضباط المرور، لا ليلتقط الصور أو يوجه الإشارات فحسب، بل ليرسم ملامح مستقبل مروري جديد تُحركه التكنولوجيا.

وزارة الداخلية شرعت في اختبار هذا الروبوت المتطور داخل محيط حي الوزارات؛ تمهيدًا لاعتماده رسميًا في النصف الثاني من العام الجاريفي خطوة جريئة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة المرور، وتحويل الطرق إلى ساحات أكثر أمانًا وانسيابية مرورية.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن تجربة روبوت المرور امتدادًا لاستراتيجية الوزارة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات مؤكدة أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

المصادر كشفت عن دراسة قيادات المرور الاستعانة بطائرات الدرون لرصد المخالفات المرورية ورصد حركة السيارات بالمحاور والطرق الرئيسية على مدار الساعة.