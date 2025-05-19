المرور تضبط 39 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 39,479 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 779 مخالفة سير بدون تراخيص، 17 دراجة نارية مخالفة، 29,426 مخالفة تجاوز السرعة، 11 مخالفة موقف عشوائي، 646 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث.