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الأمم المتحدة تطالب بدخول عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة

02:58 ص السبت 17 مايو 2025

الأمم المتحدة

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وكالات


دعت الأمم المتحدة إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن لديها خطة جاهزة للتنفيذ ولا حاجة لمناقشة مقترحات بديلة في هذا التوقيت الحرج.

وأعلنت المنظمة الدولية أن هناك نحو 160 ألف شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر السماح لها بالتحرك إلى القطاع، مشددة على ضرورة تأمين مرورها بسرعة وأمان ودون أي عوائق.

وأشارت إلى أن الوقت لا يحتمل مزيدًا من النقاشات، مضيفة: "لدينا بالفعل خطة قائمة لتوزيع المساعدات في غزة ويجب تفعيلها فورًا".

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الأمم المتحدة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية قطاع غزة
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