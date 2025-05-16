جثة و7 مصابين في تصادم 3 سيارات أعلى دائري المرج

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمرج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى دائري المرج.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي وميكروباص في الاتجاه القادم من السلام اتجاه مسطرد.

أسفر عن الحادث حالة وفاة و7 مصابين نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.