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الداخلية تستعرض تجاربها في حقوق الإنسان بورشة عربية مشتركة

02:22 م الأربعاء 14 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل بعنوان "التجارب المتميزة لوزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان"، وذلك بمشاركة حضورية وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاءت الورشة بهدف مناقشة الرؤى المستقبلية والنماذج المبتكرة التي تنفذها وزارات الداخلية في الدول العربية، والمتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتكامل الأمني العربي.

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وزارة الداخلية حقوق الإنسان ورشة عمل التجارب المتميزة
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