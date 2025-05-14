"لو مراتك ضربتك أو شتمتك" .. اعرف العقوبة

كتب - أحمد أبو النجا:

في مشهد لم يعد نادرًا داخل ساحات المحاكم، يقف بعض الأزواج لتقديم بلاغات ضد زوجاتهم، بعد تعرضهم للضرب أو الإصابة داخل منزل الزوجية. وبينما يعتقد البعض أن العنف في العلاقات الأسرية يرتبط فقط بالرجال، فإن الواقع القانوني والاجتماعي يُظهر أن الزوجة قد تواجه نفس العقوبات إذا ثبت تعديها على زوجها.

يؤكد خبراء قانونيون أن القانون المصري لا يعترف بما يُسمى "حق التأديب" في العلاقات الزوجية إذا تحول إلى عنف بدني، مؤكدين أن أي اعتداء جسدي، سواء من الزوج أو الزوجة، يُعد جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات.

القانون يُجرّم الاعتداء دون تفرقة

المحامي بالنقض أيمن محفوظ صرّح لـ"مصراوي" أن المشرّع لم يضع نصوصًا خاصة لجرائم الضرب بين الأزواج، بل اكتفى بالتشريعات العامة التي تجرّم الإيذاء البدني، مشيرًا إلى أن المادة 242 من قانون العقوبات تُطبق على جميع المواطنين دون النظر إلى صفاتهم أو علاقتهم ببعضهم.

وأكد المحامي بالنقض أيمن محفوظ أن القانون لا يفرق بين الزوج والزوجة في جرائم الاعتداء الجسدي، فكل من يرتكب فعل ضرب يعاقب وفقًا لطبيعة الإصابة؛ فإذا كان الإيذاء بسيطًا، قد تصل العقوبة للحبس سنة أو الغرامة، أما إذا تجاوز العلاج 21 يومًا أو تسبب الفعل في عاهة، فقد تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتشتد لتصل إلى 7 سنوات إذا استُخدمت أداة أو وُجد سبق إصرار. وفي حالات الضرب المصحوب بقصد القتل دون وفاة، قد يُواجه الجاني السجن المشدد.

وأشار محفوظ إلى أن هناك ظروفًا قد تؤثر على سير القضية، مثل التصالح بين الطرفين أو وجود أطفال أثناء الواقعة، موضحًا أن القانون يُجيز عدم العقاب إذا ثبت أن الفعل كان دفاعًا عن النفس. واختتم قائلًا إن العقوبات وحدها لا تكفي لحماية الأسرة من العنف، بل يجب أن نُعزز التوعية المجتمعية والتنشئة السليمة، ونُحسن اختيار الشريك منذ البداية.

عقوبة السب والقذف بين الأزواج

وإذا حدث خلاف بين الزوجين وتم التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.