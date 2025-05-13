إعلان

"موكب زفاف يتحول لاستعراض خطير".. فيديو يُثير الجدل بالشرقية والشرطة تتدخل

12:39 م الثلاثاء 13 مايو 2025

موكب زفاف ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – علاء عمران
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية خطرة، والسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة أثناء سيرها، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقعت الواقعة بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، وبعد إجراء التحريات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة خلال مشاركته في موكب زفاف أحد أقاربه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة السلوكيات المرورية الخطرة وحماية أرواح المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موكب زفاف الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي حركات استعراضية خطرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة