"موكب زفاف يتحول لاستعراض خطير".. فيديو يُثير الجدل بالشرقية والشرطة تتدخل

كتب – علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية خطرة، والسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة أثناء سيرها، ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقعت الواقعة بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، وبعد إجراء التحريات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة خلال مشاركته في موكب زفاف أحد أقاربه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة السلوكيات المرورية الخطرة وحماية أرواح المواطنين.