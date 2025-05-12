فيديو| تنظيم زيارات لأولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل

كتب- أحمد أبو النجا:

نظّمت وزارة الداخلية زيارات ميدانية لأولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة إلى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف الاطلاع على منظومة السياسة العقابية الحديثة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

تأتي هذه الزيارات في ضوء حرص الوزارة على إطلاع ذوي الطلبة على الجهود المبذولة في تطوير المؤسسات العقابية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في تأهيل وإصلاح النزلاء تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل فعّال.