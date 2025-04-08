التصريح بدفن جثمان ضحية حادث دهس نجل فنان بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتصريح بدفن جثمان محمود عبدالمجيد، الشاب الذي لقي مصرعه إثر حادث دهس على يد "أ م." نجل الفنان "م م."، في منطقة 6 أكتوبر.

وكان محمود عبدالمجيد، البالغ من العمر 30 عامًا، قد توفي على الفور نتيجة حادث سيارة أثناء عبوره للطريق بالقرب من كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، إذ يعمل سبّاكًا هناك.

يأتي التصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الأولية من قبل النيابة العامة، التي استمعت إلى أقوال الشهود وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة لمراجعة ملابسات الحادث بشكل كامل.

وكانت أسرة الضحية قد أعلنت في وقت سابق عن تنازلها عن حقها المدني، مؤكدة أنه الواقعة قضاء وقدر.

في سياق متصل، قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد أن أسفر التحقيق في واقعة دهس الشاب بمنطقة 6 أكتوبر عن تحديد مسؤولية نجل الفنان في الحادث.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا حول وقوع حادث دهس في 6 أكتوبر، حيث لقي الضحية مصرعه تحت عجلات سيارة نجل الفنان.

وبعد وقوع الحادث، توجهت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة الضحية وبدء التحقيقات. وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم والذي تم القبض عليه والتحفظ على سيارته.