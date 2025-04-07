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18 مليونا في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العُملة في السوق السوداء

11:22 ص الإثنين 07 أبريل 2025

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كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي العملة الصعبة، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي السوق السوداء.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

قدرت القيمة المالية في القضايا بقرابة 18 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية السوق السوداء النقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة
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