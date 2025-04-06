الأمن يضبط تجار عملات بحوزتهم 11 مليون جنيه في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 11 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.