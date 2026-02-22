واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 104 آلاف و674 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1187 سائقًا، وتبين إيجابية 38 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

فحص 1288 سائقًا خلال يوم.. وإيجابية 43 حالة تعاطٍ

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 665 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

وتم فحص 101 سائق، أسفر عن ثبوت تعاطي 5 منهم للمواد المخدرة، كما جرى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.