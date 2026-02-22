إعلان

ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و43 سائقًا ثبت تعاطيهم المخدرات

كتب : علاء عمران

12:00 م 22/02/2026

مخالفات مرورية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 104 آلاف و674 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1187 سائقًا، وتبين إيجابية 38 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

فحص 1288 سائقًا خلال يوم.. وإيجابية 43 حالة تعاطٍ

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 665 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

وتم فحص 101 سائق، أسفر عن ثبوت تعاطي 5 منهم للمواد المخدرة، كما جرى ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية الحملات المرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
سفرة رمضان

فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
رمضان 2026.. هل تؤثر المشاحنات الزوجية في نهار رمضان على صحة الصيام؟
جنة الصائم

رمضان 2026.. هل تؤثر المشاحنات الزوجية في نهار رمضان على صحة الصيام؟
قبول دفعة جديدة من الأطباء كضباط مكلفين "دفعة يوليو 2026" -موعد التقديم
أخبار مصر

قبول دفعة جديدة من الأطباء كضباط مكلفين "دفعة يوليو 2026" -موعد التقديم
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
عودة مؤقتة إلى مصر.. خطوة جديدة من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
رياضة عربية وعالمية

عودة مؤقتة إلى مصر.. خطوة جديدة من برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟