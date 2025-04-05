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الأمن الاقتصادي: ضبط 929 قضية ظواهر سلبية و1510 سرقة تيار كهربائي

12:40 م السبت 05 أبريل 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب- سامح غيث:
كثَّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 929 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.
كما أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1510 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية الحملات الأمنية سرقة تيار كهربائي
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