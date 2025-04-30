الأمن يسقط مزوّرًا محترفًا في طنطا.. بحوزته 50 ختمًا رسميًا ومستندات مزورة

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص امتهن تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت نشاطه الإجرامي في محافظة الغربية.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، أن المتهم – وله معلومات جنائية سابقة – يقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وكان يزاول نشاطًا ممنهجًا في تزوير المستندات الرسمية واستخدامها لأغراض غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل محل إقامته، وبحوزته 50 خاتمًا وأكلاشيه مقلدًا لجهات ومؤسسات رسمية، إلى جانب مجموعة من الشهادات والمستندات المزورة، وأخرى معدة للتزوير، فضلًا عن أدوات وأجهزة إلكترونية تُستخدم في تنفيذ عمليات التزوير، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على مراسلات تثبت تورطه.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة واعترف بقيامه بتزوير المحررات مقابل مبالغ مالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.