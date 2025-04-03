عبور أخير ينتهي بجثة سيدة على القضبان بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها تحت عجلات قطار بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مامور المركز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء عبور ربة منزل القضبان صدمها قطار تصادف مروره ما أسفر عن مصرعها في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.