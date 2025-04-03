إعلان

عبور أخير ينتهي بجثة سيدة على القضبان بالحوامدية

10:09 م الخميس 03 أبريل 2025

شريط السكة الحديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها تحت عجلات قطار بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مامور المركز إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء عبور ربة منزل القضبان صدمها قطار تصادف مروره ما أسفر عن مصرعها في الحال.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث قطار السكة الحديد الجيزة الحوامدية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الوجود التركي في سوريا.. لماذا تخشاه إسرائيل وما احتمالات المواجهة؟
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة