عريس يطلب تطليق زوجته: "فقرتني وضيعت مستقبلي"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "هادي.م" (33 سنة) برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه بأن حياته انقلبت رأسًا على عقب منذ ارتباطه بها، مشيرًا إلى أنه يعيش في حالة من "الفقر التام" منذ اليوم الأول لزواجهما.

تفاصيل كشفها "هادي" أمام المحكمة قائلاً:"قبل الزواج كنت أعيش حياة مستقرة ماديًا، أعمل وأدخر جزءًا جيدًا من دخلي، وكنت أخطط لمستقبل أفضل، لكن بمجرد ارتباطي بها، بدأت مشكلاتي المالية تتفاقم. طلباتها لا تنتهي، والمصروفات تتزايد بشكل لا يمكن تحمله."

وأضاف "هادي":"لم تكن المسألة مجرد مصاريف بيت أو احتياجات ضرورية، بل كانت مبالغ طائلة تُصرف على الكماليات، والخروج الدائم، والهدايا الغالية، وكأن الحياة الزوجية بالنسبة لها مجرد وسيلة للترف والرفاهية. حاولت كثيرًا أن أتفاهم معها وأوضح لها أن الدخل لا يكفي لكل هذه المصاريف، لكنها كانت تعتبر أي حديث عن المال بمثابة إهانة لها."

وأشار الزوج إلى أن ديونه تراكمت بشكل كبير بسبب أسلوب زوجته في الإنفاق، حتى اضطر للاستدانة من أصدقائه وأقاربه لتلبية احتياجاتها، مما أدى إلى دخوله في دوامة من الضغوط النفسية والمالية، لم يجد لها مخرجًا سوى اللجوء إلى أهلها طلبًا للحل معها.

وتابع "هادي" قائلًا:"حياتي تحولت إلى كابوس دائم، شعرت أني أفقد نفسي يومًا بعد يوم، لم أعد أستطيع توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، كل ما كنت أبنيه في سنوات ضاع في شهور قليلة. لذلك، لم أجد أمامي سوى الطلاق، لكنها افتعلت الخلافات بين العائلتين."

لذلك، لجأت إلى المحكمة ورفعت دعوى طلاق ضدها برقم 847 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.