أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاج نزلاء مركز إصلاح

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بوجود احتجاج من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب سوء معاملة أهليتهم أثناء الزيارات.

وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تقدم رعاية كاملة للنزلاء، بما في ذلك أماكن الزيارة، وذلك وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية. وأوضح أن هذه المعايير لاقت استحسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن هذا الادعاء يأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف إثارة انطباعات خاطئة بشأن السياسة العقابية الحديثة، وللحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.