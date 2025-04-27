إعلان

مصرع فتاتين وإصابة 9 آخرين في حادث ميكروباص بطريق الجيش

12:05 م الأحد 27 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:
لقيت فتاتان مصرعهما وأصيب 9 أشخاص آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الجيش.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كارتة حلوان.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص في اتجاه 15 مايو مما أسفر عن 11 مصابًا.

وفارقت فتاتان الحياة، ونُقل باقي المصابين إلى مستشفى 15 مايو للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميكروباص طريق الجيش انقلاب ميكروباص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان