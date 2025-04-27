مصرع فتاتين وإصابة 9 آخرين في حادث ميكروباص بطريق الجيش

كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاتان مصرعهما وأصيب 9 أشخاص آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الجيش.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد كارتة حلوان.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص في اتجاه 15 مايو مما أسفر عن 11 مصابًا.

وفارقت فتاتان الحياة، ونُقل باقي المصابين إلى مستشفى 15 مايو للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.