تأييد حبس مدير حمام سباحة الترسانة بعد غرق الطفل حمزة داخل النادي

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة جنح العجوزة اليوم الحكم الصادر بحبس مدير حمام سباحة نادي الترسانة، لمدة سنتين، بعد إدانته بالقتل الخطأ في واقعة غرق الطفل حمزة داخل حمام السباحة التابع للنادي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حينما لفظ لاعب الملاكمة الصغير أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء خضوعه لجلسة استشفاء داخل حمام السباحة الأوليمبي بالنادي عقب انتهاء تدريباته مع فريق الملاكمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي عبر غرفة عمليات النجدة، أفاد بغرق شاب داخل حمام السباحة الأوليمبي بنادي الترسانة.

على الفور، أمر مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.