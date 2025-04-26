ضربة أمنية في الإسكندرية.. إحباط ترويج مخدرات بمليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين إجراميين لجلب وترويج كمية ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، قدرت قيمتها السوقية بأكثر من مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين باتخاذ دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لنشاطهما الإجرامي في جلب وترويج المخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في ضبط العنصرين الإجراميين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 12.5 كيلو جرام كانت معدة للتوزيع.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.