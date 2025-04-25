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تهريب وحيازة مخدرات وتنفيذ أحكام.. جهود قطاع أمن المنافذ في يوم واحد

03:54 م الجمعة 25 أبريل 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية.

وأسفرت حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 2787 مخالفة مرورية متنوعة، في حين تم ضبط 44 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد المخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 235 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية في مجال تزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ لضمان المزيد من السيطرة الأمنية.

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