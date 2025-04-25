ضبط 366 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 366 قضية مواد مخدرة، و168 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 86,929 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ونفذ قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات موسعة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة بحوزة 6 متهمين، أحدهم مسجل جنائيًا، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكميات من مخدري الهيروين والشابو، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا جديدة لجلب المواد المخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و12 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكميات من مخدر الهيروين، إضافة إلى ضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص من نوع فرد محلي، وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين، لـ6 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية لاستهداف كافة صور الجريمة.