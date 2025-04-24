الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدي على سيدة داخل سوبر ماركت بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:



كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام إحدى السيدات بالتعدى على مالكة محل سوبر ماركت بالإسكندرية، بالسب وإحداث تلفيات بمحتويات المحل.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من مالكة محل سوبر ماركت " الظاهرة بمقطع الفيديو"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يفيد تضررها من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك) لقيامها بالتعدى عليها بالسب والشتم وإحداث تلفيات بمحتويات المحل المملوك لها لوجود خلافات حول الجيرة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.