الداخلية تضبط كيان تعليمي وهمي يسرق أموال المواطنين في القاهرة

كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في مصر الجديدة.

المتهم أوهم المواطنين بمنحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة، وادعى أن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في الشركات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الكيان المذكور. تم ضبط المتهم في مقر الكيان، وعُثر بحوزته على عدد من استمارات التسجيل المنسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.