إعلان

الداخلية تضبط كيان تعليمي وهمي يسرق أموال المواطنين في القاهرة

12:59 م الأربعاء 23 أبريل 2025

القبض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في مصر الجديدة.

المتهم أوهم المواطنين بمنحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة، وادعى أن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في الشركات الكبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الكيان المذكور. تم ضبط المتهم في مقر الكيان، وعُثر بحوزته على عدد من استمارات التسجيل المنسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أموال النصب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب