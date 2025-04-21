"الداخلية" تواصل توعية طلاب المدارس والجامعات بمخاطر المخدرات المستحدثة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها التوعوية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات مع طلاب المدارس والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، لاسيما المخدرات المستحدثة، التي تُعد من أخطر الأنواع تأثيرًا على الصحة النفسية والجسدية، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.

تضمنت الفعاليات تقديم عروض مرئية وفيديوهات تسجيلية توثق جهود الإدارة في ضبط العديد من قضايا الاتجار والترويج، وهو ما يعكس القدرات الكبيرة للأجهزة الأمنية في التصدي الحاسم لتلك المحاولات الإجرامية التي تستهدف النيل من طاقات المجتمع وشبابه.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، والتأكيد على أهمية دور الوقاية والتوعية في مكافحة ظاهرة الإدمان.

وقد لاقت الحملة إشادة واسعة من الحضور، الذين أكدوا على أهمية استمرار هذه اللقاءات وتوسيع نطاقها لما لها من أثر بالغ في بناء وعي حقيقي لدى الشباب بمخاطر السموم البيضاء والمخدرات الرقمية وغيرها من المظاهر الحديثة للإدمان.