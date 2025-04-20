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مصرع طفلة دهسًا أثناء توجهها للمدرسة في الدقي

02:11 م الأحد 20 أبريل 2025

سيارة اسعاف

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كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة الدقي حادثًا مؤلمًا، بعدما أطاحت سيارة ملاكي بطفلة أثناء عبورها الطريق متجهة إلى المدرسة، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع طفلة إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بها أثناء محاولتها عبور الطريق للذهاب إلى المدرسة بدائرة القسم.

انتقلت على الفور قوات الأمن، مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "فاطمة" (7 سنوات) عبور الطريق، صدمتها سيارة ملاكي مسرعة، مما تسبب في وفاتها. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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مصرع طفلة مديرية أمن الجيزة قوات الأمن سيارة إسعاف
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