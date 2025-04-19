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ضبط عصابتين لسرقة الكابلات والهواتف في النزهة والمقطم

01:54 م السبت 19 أبريل 2025

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كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم السرقات، وتمكنت من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار.
ففي منطقة النزهة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط شخصين "عاطلين" أثناء شروعهما في سرقة كابلات كهربائية ضغط عالٍ تخص أحد المشروعات، وعُثر بحوزتهما على 7 كابلات كهربائية والأدوات المستخدمة في تنفيذ الواقعة. وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب الجريمة.
وفي واقعة أخرى بدائرة قسم شرطة المقطم، ألقت القوات القبض على متهمَين "عاطلين" بعد تورطهما في سرقة هواتف محمولة من ثلاثة طلاب تحت تهديد السلاح. وضُبط بحوزتهما فرد خرطوش، ومركبة "توك توك"، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى 4 هواتف محمولة، من بينها الأجهزة المسروقة. وأقرّا خلال التحقيق بأن الهاتف الرابع من متحصلات واقعة سرقة أخرى بنفس الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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ضبط عصابتين سرقة الكابلات والهواتف النزهة المقطم
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