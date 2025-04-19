فيديو أشعل السوشيال ميديا.. سقوط المتهم بسرقة مواطن في روض الفرج

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بسرقة مواطن بأسلوب المغافلة أثناء سيره في منطقة روض الفرج بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التحريات المكثفة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، والذي تبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وخلال تفتيشه، تم ضبط: فرد خرطوش، ومبلغ مالي يُشتبه أنه من متحصلات السرقة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليه فورًا واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويُعرض المتهم حاليًا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.