وزير الداخلية يهنئ الأقباط والشرطة بعيد القيامة 2025 ببرقيات تعزز الوحدة الوطنية

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقيات تهنئة إلى قادة الطوائف المسيحية في مصر، وكذلك إلى أعضاء هيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2025، مؤكدًا على قيم التضحية والوحدة الوطنية.

تهنئة البابا تواضروس الثاني

وجّه الوزير برقية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جاء فيها: "بمشاعر التقدير، يسرني وهيئة الشرطة أن نتقدم إلى قداستكم والإخوة المسيحيين بخالص التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد، مستلهمين قيم التضحية والفداء. هذه المناسبة تؤكد وحدة النسيج الوطني المصري، لتبقى مصر رمزًا للأمن والاستقرار. كل عام وقداستكم بخير."

تهنئة الأنبا إبراهيم إسحاق

كما بعث الوزير برقية إلى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، جاء فيها:"بمناسبة عيد القيامة، نتقدم إليكم وإلى طائفة الأقباط الكاثوليك بخالص التهاني، معربين عن اعتزازنا بالترابط الوطني الذي يجسد قيم الحضارة والنماء. كل عام وأنتم بخير."

تهنئة القس أندريه زكي

وجّه الوزير تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جاء فيها:"نهنئكم وطائفة الأقباط الإنجيلية بعيد القيامة، راجين استمرار المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري. كل عام وأنتم بخير."

تهنئة هيئة الشرطة

كما وجه الوزير برقية إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وأعضاء بعثات حفظ السلام، جاء فيها:"بمناسبة عيد القيامة، أبعث إليكم بأصدق التمنيات، مستلهمين قيم التضحية والعطاء. عزم رجال الشرطة في أداء مهامهم يجسد الوفاء للوطن، ويؤكد دورهم في حفظ الأمن. حفظ الله مصر وأدام نعمة الاستقرار. كل عام وأنتم بخير."