بأسلوب انتحال الصفة.. سقوط محتال التجمع الأول بعد استيلائه على أموال الضحية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل احترف النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، بعدما استولى على مبلغ مالي من عامل توصيل طلبات في منطقة التجمع الأول بالقاهرة.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد عمال التوصيل، أفاد خلاله بتعرضه لواقعة نصب أثناء تأدية عمله. الضحية أوضح أنه خلال قيامه بتوصيل طلب، تواصل مع شخص لتأكيد العنوان، فطلب منه الأخير بشكل مُضلل تحويل مبلغ مالي على رقم هاتف بدعوى سداد قيمة الطلب عند استلامه بمقر العمل.

عامل التوصيل لم يشك في الأمر، وأجرى التحويل فورًا، لكنه فوجئ بعد لحظات بإغلاق الهاتف، ما كشف عن تعرضه للاحتيال.

فور تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه عاطل ومقيم بمنطقة المقطم. وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة.

بمواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما جاءت في بلاغ المجني عليه، وأوضح أنه اعتاد ممارسة هذا الأسلوب للنصب على المواطنين، مستغلاً عملهم في خدمات التوصيل وضعف خبرتهم بمثل هذه الحيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ما إذا كان المتهم متورطًا في وقائع مشابهة أو يعمل ضمن تشكيل إجرامي.