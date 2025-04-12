غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 431 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 43769 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 653 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة و33776 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 6 مخالفات موقف عشوائي، و431 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.