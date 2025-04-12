شرطة التموين تضبط 24 طنًا من الدقيق المدعم في حملة مكثفة

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم التموينية، تمكنت شرطة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن من ضبط 24 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم خلال 24 ساعة فقط.

تم ضبط الكميات الكبيرة من الدقيق في عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة. ويأتي ذلك ضمن حملة مكثفة لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب بأسعار الخبز المدعم، ومنع بيعه بأسعار غير قانونية أو تجاوز السعر المقرر.

وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة لضمان حماية حقوق المستهلكين، ومنع التربح غير المشروع من خلال التلاعب بأسعار المواد التموينية.