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العثور على عامل مذبوحًا داخل شقته في أوسيم.. والأمن يكثف جهوده لضبط الجاني

03:33 م الجمعة 07 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة عامل مذبوحًا داخل غرفة نومه في ظروف غامضة بمنطقة أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وتشريح الجثة وكتابة تقرير واف حول سبب الوفاة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالفحص، تبين أن الجثة تعود للمدعو مجدي. س، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يعمل عاملًا، حيث عُثر عليه مذبوحًا داخل غرفة نومه.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود آثار كسر في أبواب الشقة، مما يرجح أن الجريمة ارتُكبت على يد شخص معروف للمجني عليه ودخل بطريقة شرعية.

بدأت الأجهزة الأمنية في سماع أقوال الجيران والشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، بالإضافة إلى إجراء التحريات لمعرفة ما إذا كان المجني عليه على خلافات مع آخرين.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لتحديد سبب الوفاة بدقة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجاني.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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جثة عامل أوسيم جريمة قتل
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